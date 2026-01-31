  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
A sostegno

“Io sto col poliziotto”: la Lega lancia la raccolta firme a Savona

Domenica 1 febbraio in via Mistrangelo 10, sede provinciale di Savona, la campagna a sostegno delle Forze dell’Ordine prosegue anche durante la settimana con firme in sede e online

lega bandiera

Savona. “Io sto col poliziotto” è il titolo della campagna di raccolta firme promossa dalla Lega in tutte le piazze italiane. La Segreteria della Lega di Savona invita i cittadini a partecipare all’iniziativa, che si terrà domenica 1° febbraio dalle 9:30 alle 12:30 in via Mistrangelo 10, presso la sede Provinciale di Savona.

“La Lega – spiegano – si è sempre schierata al fianco di tutte le Forze dell’Ordine, in particolare per esprimere solidarietà all’agente di polizia che, dopo aver reagito a un uomo armato nella zona di Rogoredo a Milano, ora è indagato per omicidio volontario. Chiediamo la tutela legale per le forze dell’ordine nel Decreto Sicurezza, pene più severe per chi circola armato, norme anti-maranza, una stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari”.

L’iniziativa proseguirà nel corso della settimana nei pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00. E’ anche possibile la firma on line al link  legaonline.it/iostocolpoliziotto.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.