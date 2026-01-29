Investimento pedonale ad Alassio: un uomo trasportato in codice rosso al Santa Corona

Alassio. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi in viale Daniel Hanbury, ad Alassio, dove un uomo è stato investito da un’auto.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Albenga e i carabinieri per i rilievi.

L‘uomo è rimasto cosciente e, secondo quanto riferito, avrebbe riportato un trauma alla testa. Dopo essere stato trattato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha causato qualche disagio alla viabilità lungo la via, temporaneamente rallentata per permettere le operazioni di soccorso.