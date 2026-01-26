  • News24
In ospedale

Investimento pedonale a Savona, ferito 60enne

Colpito da una moto in transito in via Nizza, sul posto ambulanza e 118

Savona. Investimento pedonale nel pomeriggio di oggi a Savona.

Intorno alle 17 e 15, stando alle prime informazioni sull’accaduto, una moto avrebbe investito un 60enne che stava attraversando la strada in via Nizza.

L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto con il mezzo, il pedone è caduto a terra: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola e il 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, il 60enne è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Fortunatamente, il motociclista stava procedendo a bassa velocità e il ferito non ha riportato traumi significativi.

Inevitabili le ripercussioni alla viabilità per consentire l’azione dei soccorritori, con traffico bloccato nella tratta viaria e conseguenti disagi per gli automobilisti.

