Savona. Omicidio colposo con l’aggravante della violazione del codice della strada. E’ ipotesi di reato a carico dell’autista del Tir responsabile dell’investimento mortale avvenuto in Corso Tardy & Benech costato la vita alla 22enne Valentina Squillace.

Questo in relazione ai recenti riscontri investigativi della polizia locale di Savona, che hanno evidenziato come il camion sarebbe transitato con il semaforo rosso e travolgere sulle strisce pedonali la giovane studentessa lo scorso 16 dicembre, all’incrocio tra via Servettaz e via De Amicis.

Nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura savonese, sono stati svolti accertamenti tecnici approfonditi, dalla velocità percorsa dal mezzo alla visione delle telecamere, arrivando alla ricostruzione della dinamica del fatale sinistro.

Stando a quanto accertato, il camion era ripartito con il verde nel centro di Corso Tardy & Benech e sarebbe rimasto bloccato nel traffico proprio nei pressi delle strisce pedonali. Così quando la 22enne savonese ha attraversato la strada con il semaforo verde il mezzo pesante, ripartendo, non l’avrebbe vista, causando il terribile impatto con la giovane trascinata per circa 50-60 metri.

Il conducente del Tir, un 50enne italiano, era risultato negativo all’alcol test e ai controlli anti droga.

Tra i riscontri anche quello sul cronotachigrafo installato sul mezzo pesante, posto sotto sequestro dagli inquirenti per lo svolgimento delle indagini.