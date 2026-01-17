Invernizzi (FDI): “Ferro vicepresidente di Regione Liguria, riconosciuta la sua competenza e la serietà”

Genova. “La nomina di vicepresidente della Regione di Simona Ferro non è solo un traguardo personale, ma un riconoscimento oggettivo alla competenza, alla serietà”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione di FdI complimentandosi con le scelte del governatore Marco Bucci che ha allargato la squadra di governo dell’ente con due nuovi assessori.

“Come ha già sottolineato il coordinatore regionale Matteo Rosso anche il gruppo regionale di Fratelli d’Italia Liguria accoglie con grande soddisfazione la nomina di Simona Ferro. Da un anno a questa parte ho potuto conoscere da vicino e apprezzare le sue qualità e le sue doti umane. Un assessore esperto che con dedizione si è dedicata allo sviluppo della Regione – commenta il consigliere di Fratelli d’Italia – La vicepresidente Ferro saprà interpretare questo prestigioso incarico con il consueto equilibrio e la determinazione che la contraddistinguono, agendo sempre nell’esclusivo interesse dei cittadini liguri e dando forza all’azione di governo guidata dal Presidente Bucci”.

“Inoltre – aggiunge Invernizzi – grazie alle trattative politiche portate avanti dal coordinatore regionale Matteo Rosso si è potuto anche traguardare l’obiettivo della presidenza della quarta commissione che sarà ricoperta dal consigliere regionale Gianmarco Medusei, già presidente del consiglio regionale con molta esperienza amministrativa e che ricoprirà un ruolo di primo piano per la Regione Liguria”.