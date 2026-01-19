Interventi sul serbatoio dell’acqua, il 22 gennaio servizio idrico sospeso in alcune zone di Andora

Andora. Interruzione temporanea del servizio idrico in alcune zone di Andora per la giornata di giovedì 22 gennaio.
In quella data sarà effettuata l’installazione di un misuratore di portata presso il serbatoio denominato “San Damiano”. Perciò dalle 8.30 alle 16 verrà attuata una interruzione temporanea della fornitura.
L’intervento interesserà le utenze ubicate nelle seguenti vie: via Vespucci, via Clavesana, via Caboto, via Vasco da Gama, via Usodimare, via Doria, via XXV Aprile, viale Roma, via Marco Polo, via San Damiano, via Mazzini, via San Michele, via Cuneo, via Sant’Ambrogio, via Caffaro, via Porcella, via Colombo, via San Lazzaro, via dei Mille, via Rattalino, via Dante, via Piana del Merula, via Pertini, via Rimembranze, via Sant’Angela, via Europa Unita, via San Bernardino, via Castello, via San Domenico, via Don Dagnino.
Rivieracqua si scusa per gli eventuali disagi e assicura che “il personale tecnico opererà per garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti o consultare gli aggiornamenti disponibili sui canali ufficiali.