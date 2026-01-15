Incidente tra camion in A10, un ferito e traffico bloccato tra Arenzano e Varazze

Liguria. Incidente sull’autostrada A10 nel primo pomeriggio di giovedì 15 gennaio, coinvolti ancora una volta due mezzi pesanti che si sono tamponati.

L’incidente si è verificato all’altezza di Cogoleto, nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia. Ferito un trentenne: sul posto sono intervenuti gli uomini di Autostrade per l’Italia, l’ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto e l’automedica inviata dal 118.

Il traffico, che sul tratto scorreva già lungo un restringimento di carreggiata, poco dopo le 15 era praticamente fermo e i chilometri di coda erano già 2, in aumento. La situazione viaria è poi tornata alla normalità.