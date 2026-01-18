Incidente sull’A10: cinque giovani varazzini feriti, due in rianimazione

Varazze. Un grave incidente stradale ha coinvolto cinque giovani di Varazze nella mattinata di ieri, sabato 17 gennaio, sull’autostrada A10 Genova–Savona, nel tratto compreso tra la galleria Coronata e lo svincolo di Genova Aeroporto, all’altezza del chilometro 2,2.

La Fiat Panda su cui viaggiavano ha improvvisamente perso il controllo, andando a urtare violentemente il guardrail e ribaltandosi tra le barriere centrali che separano le due carreggiate.

L’incidente si è verificato alle prime luci dell’alba, poco prima delle 7 del mattino. Tra le ipotesi al vaglio della polizia stradale di Sampierdarena figura anche quella di un possibile colpo di sonno. Il conducente è stato sottoposto sul posto a un test preliminare alcolemico, risultato positivo, un esito che dovrà però essere confermato o smentito dagli accertamenti clinici effettuati successivamente in ospedale.

I cinque ragazzi, tutti residenti a Varazze, stavano rientrando da una serata trascorsa in una discoteca genovese, dove avevano festeggiato il compleanno di uno di loro. L’allarme ha fatto scattare un massiccio intervento di soccorso: sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118, due automediche, i vigili del fuoco, i mezzi di assistenza meccanica e il personale di Autostrade per l’Italia – Primo Tronco di Genova. I giovani sono stati estratti dall’abitacolo con grande cautela e trasferiti agli ospedali San Martino e Villa Scassi.

Due di loro, dopo essere stati stabilizzati grazie al tempestivo intervento del team del punto di rianimazione del Pronto Soccorso, sono stati entrambi trasferiti presso la Rianimazione M3 del Monoblocco del San Martino, diretta dal professor Nicolò Patroniti.

Il diciottenne, attualmente in prognosi riservata, è intubato e ha riportato un trauma toracico e ferite lacero-contuse al volto. Nella giornata di lunedì sarà sottoposto a un intervento chirurgico ed è inoltre in programma una risonanza magnetica per approfondire la presenza di eventuali lesioni cervicali.

Il diciannovenne, invece, non è stato intubato ma ha subito traumi toraco-vertebrali significativi. Le sue condizioni verranno rivalutate con nuovi esami diagnostici tra 48 ore, per monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Gli altri tre giovani hanno riportato ferite e traumi di minore entità e non sarebbero in pericolo di vita.

A Varazze la notizia ha suscitato forte apprensione: i cinque ragazzi sono infatti molto conosciuti in città, in quanto figli di imprenditori e commercianti locali.