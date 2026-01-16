Incidente in A26, scontro tra mezzi pesanti: 11 chilometri di coda verso Genova

Liguria. Sull’autostrada A26 si registrano 11 chilometri di coda a causa di un incidente che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti.
Il sinistro si è verificato intorno alle 16.45, nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia.
Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico risulta bloccato in direzione Genova.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in transito diretti verso Genova, Savona o Livorno, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova.