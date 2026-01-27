Incidente in A10, furgone contro tir: due feriti e traffico in tilt

Albissola-Savona. Incidente stradale questa mattina (27 gennaio), in A10, e traffico in tilt. È successo pochi minuti dopo le 9, nel tratto compreso tra Albissola e Savona.

Stando a quanto riferito, si sarebbe trattato di un tamponamento, con un furgone che, per cause da accertare, si è scontrato con un tir. Due i feriti (conducente e passeggero del furgone).

Mentre uno è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo, l’altro è rimasto incastrato. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Verde di Albisola e l’automedica del 118.

Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno operato per liberare la persona rimasta incastrata.

Al termine delle operazioni, solo una persona (quella rimasta incastrata sul mezzo) è stata trasportata in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo. L’altra, invece, ha riportato solo ferite lievi ed ha rifiutato il trasporto.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda al momento di ben 7 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente [Tempo di Percorrenza: 32′ (+24’)]