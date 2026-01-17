Incidente in A10, auto ribaltata e traffico in tilt: tratto chiuso in direzione Genova [AGG. RIAPERTO]

Agg. ore 9.15: Dopo le operazioni di recupero dei feriti e di ripristino della carreggiata, la tratta tra Aeroporto e Genova Ovest in direzione del capoluogo ligure è stata riaperta al traffico. Per quanto riguarda la dinamica, il conducente dell’autovettura, all’uscita della galleria Coronata, ha perso il controllo del mezzo e dopo diversi urti ha completato la corsa sul tetto, incastrata fra i guard rail. I cinque occupanti sono quindi rimasti bloccati all’interno. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze con due squadre dalla sede centrale, la squadra di Multedo e l’autogrù. Stabilizzato il complicato scenario hanno estratto gli occupanti e li hanno consegnati alle cure del 118. Sul posto anche la Polizia Stradale.

Agg. ore 9: sono 5 i feriti in seguito all’incidente, di cui uno trasportato in codice rosso in ospedale.

Liguria. Incidente stradale nella mattinata odierna, intorno alle 6, in A10, che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico.

Tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, in direzione Genova, infatti, è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito del ribaltamento di un’auto avvenuto al km 2 e 200.

Chi è diretto a Genova, deve uscire a Genova Aeroporto e rientrare a Genova Ovest dopo avere percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.