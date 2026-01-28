  • News24
Impatto violento

Incidente a Millesimo, scontro tra due auto sulla Sp339: un ferito in codice rosso

È successo poco dopo le 6. Sul posto: ambulanza ed automedica

ambulanza notte

Millesimo. Incidente stradale, nella mattinata odierna (28 gennaio), a Millesimo. È successo una manciata di minuti dopo le 6, sulla Sp339.

Stando alle informazioni raccolte, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due auto, con un impatto piuttosto violento. Il bilancio è di un ferito, un uomo di 50 anni. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare e l’automedica del 118. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. 

