Viabilità

Incendio boschivo ad Arenzano: via Aurelia chiusa in entrambe le direzioni

Le fiamme sono divampate in un’area adiacente alle abitazioni

Arenzano. Aurelia chiusa al traffico in entrambe le direzioni al chilometro al 549,500 ad Arenzano per un vasto incendio scoppiato nelle prime ore del mattino nella zona tra statale e la pineta, poco sopra il centro commerciale Coop, all’altezza di piazza Golgi.

Le fiamme sono divampate in un’area adiacente alle abitazioni. Non sono state disposte evacuazioni, ma i vigili del fuoco, intervenuti in forze sul posto, hanno consigliato ai residenti di via del Lucertolone di chiudere le finestre o andare altrove per non respirare il fumo.

Il rogo è stato alimentato dal forte vento di tramontana che da domenica spazza il settore centrale della Liguria. Al lavoro per contenere l’incendio i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo, una squadra dalla centrale, un’altra da Varazze e l’autobotte. Presenti anche una dozzina di volontari dell’antincendio boschivo.

Con la luce del giorno l’emergenza è rientrata: le fiamme sono state domate e a presidiare la zona sono rimasti i volontari. Non è stato necessario, quindi, l’intervento dell’elicottero.

Vista la chiusura dell’Aurelia, è stato istituito un percorso alternativo sulle strade locali interne all’abitato di Arenzano. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

