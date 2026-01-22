In viaggio verso l’ospedale, mamma partorisce sull’ambulanza in una piazzola dell’A10

Laigueglia. L’ambulanza dove portarla all’ospedale di Imperia, dove avrebbe partorito. I tempi del travaglio, però, sono stati più rapidi del previsto e così la bimba è nata lungo l’autostrada. E’ successo questa mattina sulla A10.

Protagonista della vicenda una mamma residente nella zona di Laigueglia, che questa mattina, alle prime avvisaglie di doglie, è stata presa in cura dal personale della Croce Bianca di Andora.

Come si dice in questi casi, certo in maniera impropria, la bimba “aveva fretta di nascere” e così i volontari della Croce ed il personale dell’automedica al seguito hanno assistito la mamma nel parto, avvenuto in una piazzola di sosta dopo l’uscita di San Bartolomeo al mare.

Nonostante l’insolita “sala parto” mamma e figlia stanno bene.

Quello di oggi è il secondo parto in autostrada avvenuto in meno di 12 mesi: ad aprile dell’anno scorso, infatti, un’altra mamma aveva messo al mondo la figlia sempre in A10, all’altezza dell’autogrill di Ceriale.