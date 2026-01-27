In auto nasconde hashish, un pugnale, proiettili e spray urticante: 23enne denunciato

Finale Ligure. Nell’ottica delle azioni di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, la Polizia Locale di Finale Ligure ha arrestato un 23enne, cittadino italiano di origine straniera.

A seguito di una segnalazione proveniente dall’agente di zona del rione Marina, gli uomini della Polizia Locale si sono messi sulle tracce dell’uomo, solito frequentare la zona centrale di Via Bolla e Via De Raymondi, verificando il suo comportamento anomalo, fatto di fugaci incontri con persone di passaggio.

Gli agenti hanno atteso che il soggetto lasciasse la zona in auto per fermarlo poco lontano, invitandolo a seguirli presso il comando di Via Ghiglieri per ulteriori accertamenti.

All’atto della perquisizione del veicolo di proprietà del soggetto il personale di polizia ha avuto conferma dei sospetti iniziali. All’interno dell’automobile sono stati occultati un etto di hashish, un pugnale di tipo militare, una ventina di proiettili e una bomboletta di spray urticante, oltre a una rilevante somma di denaro contante. Addosso all’uomo sono stati trovati denaro ed un secondo coltello più piccolo.

A questo punto d’intesa con il Sostituto Procuratore Ferro, già gravato da precedenti per gli stessi reati, è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, porto abusivo di arma da taglio e munizioni.

Lo stupefacente, le armi, il denaro, oltre a due telefoni cellulari e due block notes fitti di nomi e cifre sono stati posti sotto sequestro dagli agenti finalesi.

Nella mattinata odierna l’indagato è stato processato con rito direttissimo e il Giudice, dopo aver convalidato tutti gli atti della polizia locale, ha accolto la richiesta di termini avanzata dalla difesa dell’imputato e fissato una nuova udienza, disponendo nel frattempo l’obbligo di firma due volte al giorno davanti alla polizia giudiziaria del luogo di residenza.