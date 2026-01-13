Illuminazione a Savona, entro l’estate 10350 nuovi punti luce: ecco cosa cambierà

Savona. Oltre 10300 nuovi punti luce su tutto il territorio comunale, un investimento da 8 milioni di euro per 15 anni di contratto di servizio, risparmio energetico dell’85% grazie alle nuove tecnologie e deil 30% sui costi di manutenzione.

E’ stato presentato oggi pomeriggio il progetto di rigenerazione dell’illuminazione pubblica. Oltre al sindaco Marco Russo e all’Assessore Francesco Rossello presenti anche Marco Marippi direttore area nord ovest di CiviSmart, la società aggiudicataria dell’appalto per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento.

Sono state illustrate le mappe di tutte le aree coinvolte, la tipologia dei nuovi corpi illuminanti che sostituiranno quelli esistenti, gli aspetti di risparmio energetica e innovazione tecnologica, dal controllo remoto fino alla nuova app per la segnalazione di guasti e disservizi.

I lavori sono già stati avviati in corso Ricci, nei prossimi dieci giorni i lavori di riqualificazione partiranno contemporaneamente da Ponente (via Quiliano, via Nizza, via Caravaggio, via nostra Signora del Monte, corso Svizzera) e Levante (lungomare Matteotti e Valloria). Nel corso dei mesi il Comune fornirà aggiornamenti sulle strade interessate e sull’andamento dei lavori che dovrebbero finire entro l’estate.

Il progetto prevede non solo il passaggio a tecnologia LED, ma anche la sostituzione completa delle vecchie sorgenti luminose, garantendo, oltre a una maggiore qualità della luce, anche benefici in termini di durata e di performance. Il nuovo sistema sarà dotato di controllo da remoto, che permetterà la regolazione a distanza dell’intensità luminosa, l’attivazione della luce adattiva in base alle condizioni atmosferiche e una gestione ottimizzata nelle ore notturne (di notte la luce sarà più tenue, aumenta al passaggio di pedoni o auto).

La gestione delle segnalazioni e degli interventi diventerà più rapida grazie a tre strumenti dedicati ai cittadini: il numero verde (800 060 266), QR code sulle lampade, app dedicata. Ad esempio in caso di una strada al buio l’intervento avverrà entro 45 minuti, un solo punto luce spento entro 12 ore.

I 7 sottopassaggi saranno dotati di sensore che rileveranno eventuali allagamenti. Inoltre, 36 attraversamenti pedonali saranno completamente riqualificati con illuminazione potenziati.

“Spesso – dichiara il sindaco Russo – i cittadini ci segnalano il problema di un’illuminazione carente e inefficiente, dovuto a un impianto vecchio. Questa operazione è una risposta concreta che finalmente arriva alla fase realizzativa. Compiamo un salto in avanti sotto due aspetti: innanzitutto di qualità dell’illuminazione, che è anche un fattore di sicurezza, perché rende le nostre vie più fruibili e, dall’altro, di efficientamento energetico che proietta la nostra città in una dimensione più sostenibile e tecnologicamente avanzata”.

“Quello che presentiamo oggi è il frutto di un lavoro molto intenso e molto lungo, fatto anche grazie al lavoro degli Uffici. Il cambio di passo – spiega l’Assessore Rossello – sarà percepibile dai savonesi nel giro di poco tempo. Il nuovo sistema a LED, infatti, garantirà una maggior qualità della luce, più direzionata sui marciapiedi e sugli attraversamenti pedonali. Si tratta di un investimento che ripaga sé stesso e che restituisce ai cittadini una città più moderna e più bella”. Da un punto di vista operativo, l’Assessore spiega anche che “all’impresa abbiamo chiesto di partire dai quartieri. Terremo i contatti con i singoli Comitati per concordare nel limite del possibile quegli accorgimenti utili a ridurre al minimo l’impatto dei lavori”.

Alle 15 è stato presentato ai consiglieri comunali durante la seduta della seconda commissione consiliare.