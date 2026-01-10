Il vescovo Marino: “Il cammino della pace è possibile se si spera nel Signore”

Sul canale YouTube della Diocesi di Savona-Noli è online la registrazione del terzo incontro dell’anno pastorale 2025-2026 della “Scuola della Parola”, il cammino di preghiera e formazione spirituale guidato dal vescovo Calogero Marino sul tema “Come agnelli…”, tenutosi ieri sera nella Chiesa San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 6 febbraio alle ore 21 sempre nella parrocchiale del quartiere Oltreletimbro.

“Il cammino della pace è possibile nella misura in cui si spera nel Signore. Non è possibile annunciare la pace senza sperare nel Signore – ha detto monsignor Marino – La bella notizia della pace è contraddetta ogni giorno dalla violenza della guerra. I passi di chi annuncia la pace, i passi della pace, sono passi generativi contro i cammini di chi, invece, agisce la guerra.”

“Il segno della pace è il Bambino Gesù avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia – ha proseguito il vescovo – Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2026 papa Leone XIV afferma che un bambino non fa paura a nessuno perché è inerme, cioè senza armi, disarmato, e per questo disarmante. Ecco il cammino della pace!”.

“La pace richiede un cammino interiore ma anche che le armi vengano poste davvero. Quel Bambino inerme e disarmato ci chiede di disarmarci.”