Il Vado trionfa ma si complica la vita nel finale, Arras: “Abbiamo staccato un po’ la spina, ma contava portare a casa i tre punti”

Vado. Il Vado risponde dopo Sanremo e supera l’Asti per 3-2 al Chittolina, ma nel finale rischia di compromettere una gara dominata a lungo. I rossoblù controllano il match per oltre settanta minuti, poi calano d’intensità e concedono due reti ai piemontesi.

A commentare la vittoria è Arras, che ha sbloccato l’incontro. “Probabilmente abbiamo staccato la spina un po’ prima del previsto” spiega l’attaccante. “Abbiamo abbassato il ritmo e forse siamo stati anche un po’ impauriti. Anche loro davano segnali che la partita fosse chiusa e quindi ci siamo abbassati”.

Una gestione che ha riaperto un match che sembrava in ghiaccio. “È successo che abbiamo preso due gol, però l’obiettivo era portare a casa i tre punti. Dopo una settimana particolare ci teniamo il risultato”.

Il cambio in panchina ha portato un’identità più offensiva, con qualche rischio in più. “Sappiamo che il Mister propone un calcio che spinge un po’ più avanti. Possiamo concedere qualcosa, ma il primo obiettivo deve essere prendere meno gol possibili. Davanti abbiamo qualità e chiunque giochi può fare la differenza”.

Per Arras è arrivato anche il ritorno al gol, accompagnato da un’esultanza carica di significato. “Sono felice, non tanto per il gol, ma per tutti. Abbiamo bisogno di vivere queste emozioni. Essere gruppo è la cosa più importante adesso. Dobbiamo stringerci e restare compatti, il campionato è lunghissimo”.

Sulla corsa al vertice, con il Ligorna appaiato, l’attaccante mantiene equilibrio. “Pensiamo al nostro percorso. Anche il Ligorna penserà al suo. Dobbiamo essere sereni, mancano tante partite e ci sarà ancora da divertirsi”.