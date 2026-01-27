Il Vado non si ferma. Bondioli: “Bravo Sesia nell’inserirsi nel modo giusto, guardo poco i risultati del Ligorna”

Grazie a un gran bel tiro di Ciccone, il Vado ha battuto 1-0 il Celle Varazze al Chittolina. Tre punti fondamentali per continuare il serrato testa a testa con il Ligorna. Le due squadre sono appaiate in vetta a quota 50 punti.

La chiave della vittoria contro le Civette è stata la pazienza con cui la squadra ha tenuto in mano il pallino del gioco secondo il capitano Andrea Bondioli: “Abbiamo provato a farli muovere tanto da destra e sinistra per trovare spazi. Ci aspettavamo un Celle Varazze chiuso e pronto a fare male in ripartenza con Donaggio e Capra. Grazie alla prodezza di Ciccone abbiamo meritato di sbloccarla. Non ricordo occasioni del Celle Varazze anche se hanno giocatori forti. Queste partite fanno capire che il percorso è quello giusto. Dobbiamo continuare così”.

“Loro erano a cinque in difesa – prosegue -, non dovevamo forzare la giocata per evitare di esporci al contropiede. Creando tante occasioni come abbiamo fatto noi alla fine la rete arriva.

Sul testa a testa con i genovesi: “Siamo sereni. Noi guardiamo al nostro percorso. Le pressioni nella vita sono altre. Giocare e dare il massimo venendo al campo deve essere una piacevole. La considero una bella sfida. Poche volte guardo i risultati del Ligorna, sono concentrato su quello che dobbiamo fare noi“.

Infine un pensiero su mister Marco Sesia, subentrato in un contesto per certi aspetti difficile visto che la squadra era prima in classifica anche con Roselli: “Il mister è stato bravo ad inserirsi con intelligenza, ci ha trasmesso il suo credo. Non era facile inserirsi, ha capito dove intervenire e adesso siamo sulla strada giusta.