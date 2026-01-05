Il sondaggio di IVG: il Millesimo ha convinto, rimonta Savona? Ci crede il 19% dei votanti

Ecco l’opinione degli appassionati o addetti ai lavori che hanno deciso di provare a sbilanciarsi su chi vincerà i campionati di Eccellenza e Promozione. Il girone di ritorno inizierà, per entrambi i tornei, l’11 dicembre. Al giro di boa, la corsa per la vittoria del campionato è come raramente accaduto appassionante e incerta.

Eccellenza: Millesimo vs Pietra Ligure, non solo l’11 gennaio

Spicca il fatto che più della metà dei 150 partecipanti (55%) vede nel Millesimo capolista la principale candidata al successo. Questo nonostante il Pietra Ligure, secondo molti il club con la rosa più adatta al salto, sia indietro di soli tre punti. Molto dipenderà dallo scontro diretto di domenica prossima. I pietresi sono comunque secondi anche come percentuale con il 38%. Poco credito per Rivasamba, Fezzanese e Campomorone. Sicuramente c’è da tenere conto del fatto che la maggior parte dei nostri lettori è savonese, ma le tre squadre menzionate hanno in effetti mostrato meno continuità rispetto a giallorossi e biancocelesti.

Bipolarismo in Promozione: Albissole “sì” vs Albissole “no”

La sfida è tra due fazioni. C’è il partito che vede la vittoria dell’Albissole e quello che non pensa che i ceramisti riusciranno a rimanere in vetta fino alla fine. In questo secondo schieramento, però, ci sono diverse correnti di pensiero.

L’Albissole capolista risulta essere la favorita con il 48%. Un dato che, appunto, si presta però a diverse letture oltre a testimoniare il grande equilibrio del campionato. Letta da un altro punto di vista, la percentuale dei ceramisti significa anche che la metà dei partecipanti pensa che non saranno loro a spuntarla. Tuttavia, non vi è un’opinione comune su chi sia la squadra che potrebbe scalzare dalla vetta gli albisolesi. Il 19% crede nella rimonta del Savona, che al momento ha nove punti di ritardo rispetto alla capolista. Il 16% punta sulla Sestrese, squadra partita fortissimo prima di un novembre da incubo ma ora in ripresa. Solo il 14% scommette sulla Praese, anche se la formazione di Tedone è apparsa tra le più solide e continue nel girone di andata.

C’è stato spazio anche per qualche opinione bizzarra o, perlomeno, incredibilmente ottimista come quella dell’utente che ha indicato il Pontelungo. Vista la classifica e tenuto conto della struttura del club verrebbe da dire “magari l’anno prossimo”. Qualcuno ha scherzosamente indicato il Ceriale, penultimo in classifica. Ecco perché, come segnalato da alcuni, abbiamo scelto un metodo un po’ macchinoso per votare al fine di evitare che fosse agevole esprimere più volte un parere o che vi fossero giudizi poco “pensati”. Infine, un sorriso ce lo ha strappato il lettore che ha puntato le sue fiches sul San Cipriano. Se la formazione genovese riuscisse a vincere il Girone A pur partecipando al Girone B, allora si parlerebbe di un’impresa davvero senza precedenti.

Le classifiche dei campionati al termine dell’andata

Eccellenza

Millesimo 33, Pietra Ligure 30, Rivasamba e Fezzanese 27, Busalla 26, Campomorone 25, Athletic Club 22, Genova Caclio e Golfo Paradiso 19, Voltrese e Molassana 17, Carcarese e Arenzano 16, Bogliasco 13, Sporting Taggia 8, S.F. Loano 7.

Promozione A

Albissole 34, Praese 33, Sestrese 29, Savona e Ca de Rissi 25, Legino 22, Baia Alassio 19, Pontelungo 18, Sampierdarenese 17, Finale e Masone 14, Little Club e Superba 11, Ceriale 10, Serra Riccò 6, Bragno ritirato.