Il savonese Luca Burlando nominato Segretario Amministrativo del Consiglio Nazionale dei Giovani

Savona. Luca Burlando, 29 anni, consigliere comunale di Savona e da anni attivo nell’associazionismo giovanile locale, è stato nominato Segretario Amministrativo del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni.

La nomina arriva a seguito del Congresso nazionale del CNG svoltosi lo scorso dicembre, che ha eletto il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio di Presidenza, aprendo una nuova fase di lavoro per l’ente.

Nel ruolo di Segretario Amministrativo, Burlando affiancherà il Presidente e il Consiglio di Presidenza nel garantire un’organizzazione solida ed efficace, mettendo la propria esperienza amministrativa e associativa al servizio del lavoro quotidiano del Consiglio Nazionale dei Giovani e delle iniziative promosse a favore delle nuove generazioni.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara Luca Burlando –. Il Consiglio Nazionale dei Giovani rappresenta uno spazio fondamentale di confronto e proposta per i giovani. Lavorerò affinché l’organizzazione interna sia sempre più uno strumento concreto per rafforzare la partecipazione giovanile e valorizzare il protagonismo dei territori”.

Savona vede uno dei suoi giovani amministratori assumere un ruolo di rilievo a livello nazionale, all’interno di un organismo chiamato a dialogare con Governo, Parlamento e istituzioni sulle politiche giovanili.