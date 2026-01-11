Il Savona batte la Baia Alassio, due su due per Sarpero: “Bene il primo tempo, ma dobbiamo toglierci lo smoking”

Carlo Sarpero raddoppia. Il Savona comincia il 2026 con una vittoria importante in un turno con risultati favorevoli per i biancoblù. I passi falsi di Sestrese (1-1 con il Ceriale) e Praese (sconfitta 4-0 dal Little Club) fanno sorridere gli Striscioni, vincitori per 0-2 sul campo della Baia Alassio. Dunque per la prima volta in questo campionato i biancoblù ottengono due vittorie consecutive. L’effetto Sarpero sta funzionando, ma il mister tiene alta la guardia nonostante i tre punti.

Commenta Sarpero: “Abbiamo sfatato il tabù delle due vittorie di seguito. Durante le vacanze abbiamo lavorato tanto ma purtroppo non siamo usciti a lavorare con tutta la squadra. Pensavo di soffrire di più nello sviluppo del gioco e invece abbiamo fatto bene, potevamo chiudere il primo tempo con un passivo diverso. Il secondo tempo non l’ho capito, abbiamo gestito la partita ed è una cosa che le mie squadre non hanno mai fatto. Non ci dobbiamo accontentare del risultato ma giocare fino alla fine perché quella è la mentalità che ci può far ridurre il gap con le altre“.

Il Savona è passato dalla difesa a 3 di Cola al 4-3-1-2 di Sarpero, ma anche nei principi di gioco si nota la mano del mister che dichiara: “Sicuramente ho portato un’idea diversa perché ogni allenatore ha la sua. Lavorando con più giocatori avremmo potuto far vedere un bel gioco anche nel secondo tempo, invece ancora cerchiamo giocate individuali o palle alte che non sono nelle nostre corde. Dobbiamo lavorare, non dobbiamo cadere nella presunzione di poter vincere le partite da soli“.

Sui singoli invece il tecnico afferma: “Iadanza può coprire tutti i ruoli del centrocampo, è stata una mia richiesta. Ha giocato visto l’infortunio di Raja e ha fatto una buona partita. Covelli ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo è andato un po’ in confusione. Rolandi ha fatto una buona partita senza però nulla togliere a Colombo che insieme a Schirru è il miglior interprete della categoria come centrale di difesa. Sono soddisfatto anche del rientro di Silvestri. Penso che per rimanere aggrappati là sopra dobbiamo macinare più gioco e toglierci questo smoking più velocemente possibile. Oggi è cominciata la seconda parte del nostro campionato, abbiamo riiniziato da zero”.

Menzione speciale ai due terzini, Calcagno in particolare per l’assist a Sassari nel primo tempo. E poi la dedica a tutto l’ambiente del Savona. Conclude dunque Sarpero: “Giocando a 4 sviluppiamo a seconda di dove riusciamo a uscire in costruzione. Calcagno e Damonte sono i due terzini più forti della categoria, sono bravi in tutto. Oggi Calcagno ha fatto davvero una grande partita. Ci tengo a dedicare la vittoria ai tanti tifosi presenti oggi, alla società e ai ragazzi per la disponibilità che hanno dato durante le vacanze“.