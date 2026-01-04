  • News24
Il ricavato dell’esposizione di “Plastici e Diorami Ferroviari” consegnato a quattro associazioni di Albenga.

La consegna martedì 6 gennaio, in via Cesare Battisti 5

Modellismo Albenga APS Esposizione Plastici e Diorami Ferroviari - Modellismo Telecomandato e Mezzi d\'Epoca

Albenga. L’associazione “Modellismo Albenga Aps” comunica che, martedì 6 gennaio, in via Cesare Battisti 5, verrà consegnato ad alcune associazioni di volontariato il ricavato dell’esposizione di “Plastici e Diorami Ferroviari” nell’ambito di “Albenga s’illumina d’immenso 2025/26”.

A beneficiare dei fondi, che saranno utilizzati per le loro attività istituzionali, saranno: Adso – Associazione Down Savona Organizzazione di Volontariato; Associazione “Prendiamoci per Mano” Aps Progetto Parkinson; Fondazione Ant “Franco Pannuti” ETS; Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Aps-Ets.

“Si ringraziano quanti hanno contribuito alla riuscita dell’esposizione e tutti i numerosi ed interessati visitatori che hanno contribuito con le loro generose offerte”, dicono da “Modellismo Albenga”.

