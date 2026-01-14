Il rammarico del Cengio al Rizzo, Chiarlone: “Alla prima vera palla gol concessa veniamo subito puniti”

Dego. Il derby della Val Bormida termina in parità. Al Rizzo finisce 1 a 1 tra Dego e Cengio, con gli ospiti che tornano a casa con più di un rammarico per quanto creato nell’arco dei novanta minuti.

Il Cengio approccia bene la gara e trova il vantaggio a inizio ripresa. Al 48’ punizione di Volga, Ghizzardi respinge e Rovere è il più rapido ad avventarsi sulla ribattuta. Da lì i granata hanno diverse occasioni per raddoppiare, ma il risultato resta in bilico.

Nel finale il Dego aumenta la pressione e trova il pareggio con Ferraro, lasciato solo in area. È l’episodio che fissa il punteggio sull’1 a 1 e chiude il derby.

Nel post partita mister Loris Chiarlone analizza la gara. “È stata una partita giocata nel modo corretto. Siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo avuto più palle gol per chiuderla”. Il tecnico evidenzia il momento della squadra. “Alla prima vera palla gol concessa veniamo subito puniti. È un periodo così, dobbiamo farlo girare con i risultati e con l’impegno che i ragazzi stanno dimostrando”.

Sul mancato colpo del ko il pensiero è chiaro. “Lo zero a due avrebbe chiuso la partita, anche meritatamente. La prestazione però è stata molto buona, su un campo difficile. Abbiamo giocato bene sia dal punto di vista tecnico che tattico”.

Lo sguardo va già al prossimo impegno. “Contro l’Altarese sarà un’altra partita tosta, un altro derby. Dovremo mettere qualcosa in più per portare a casa i tre punti. Continuiamo a lavorare”.

Il Cengio porta a casa un punto che muove la classifica e torna con la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta.