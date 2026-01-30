Il Punto Prelievi mobile di Asl2 non si ferma: le sedi e gli appuntamenti dal 2 al 6 febbraio nell’entroterra savonese

Savona. Il Punto Prelievi Mobile di Asl2 continua il suo viaggio nei piccoli comuni dell’entroterra savonese.

Anche per la prima settimana di febbraio sono previste cinque tappe, una al giorno, per consentire agli abitanti dei comuni dell’entroterra savonese – in particolare della Valbormida – di avere una soluzione aggiuntiva e più comoda per effettuare gli esami del sangue.

Lunedì 2 febbraio l’unità mobile dedicata ai prelievi del sangue sarà a Mallare, martedì 3 febbraio a Giusvalla, mercoledì 4 febbraio a Millesimo, giovedì 5 febbraio a Cosseria e venerdì 6 febbraio a Roccavignale. L’equipe sanitaria di Asl2 sarà operativa e a disposizione dei cittadini che hanno preso appuntamento dalle ore 9.30 alle 10.30.

A tal proposito si ricorda che i prelievi si possono prenotare dal medico di medicina generale, nelle farmacie, tramite il portale prenotosalute.liguria.it, utilizzando l’applicazione Salute Simplex, chiamando il call center regionale 010/5383400 o presso gli Sportelli polifunzionali.

Il pagamento del ticket, per chi non è esente, deve avvenire prima della prestazione, (presso gli sportelli Asl2, TicketWeb e PagoPa); non sarà possibile pagare la somma dovuta presso il camper al momento del prelievo, ma è necessario presentarsi all’appuntamento con la ricevuta di pagamento.

Per i prelievi eseguiti a bordo del mezzo mobile di Asl2 è garantita la stessa qualità, sicurezza e tempi di refertazione offerti dagli standard ospedalieri, grazie ad un sistema di collegamento diretto con il Laboratorio Centrale, dove i campioni verranno conferiti per l’analisi.

L’iniziativa rientra nel progetto di prossimità sanitaria promosso dall’Area 2 (Asl2) di ATS, per portare i servizi diagnostici sempre più vicino ai cittadini, con un’attenzione particolare alle aree interne e montane. L’obiettivo è colmare la distanza tra servizi sanitari e cittadini, facilitare e ampliare le possibilità di accesso alle prestazioni, con un occhio di riguardo per i luoghi più periferici e per le persone che hanno maggiori difficoltà a spostarsi, come i soggetti fragili e gli anziani.

Si consiglia di consultare il sito ufficiale (www.asl2.liguria.it) e la pagina Facebook di Asl2 per rimanere sempre aggiornati sui nuovi appuntamenti e sui comuni interessati nelle settimane successive. Dopo un primo periodo di messa a punto dei calendari, l’obiettivo è raggiungere una programmazione settimanale fissa sulla base della risposta e delle necessità registrate nella popolazione.