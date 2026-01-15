  • News24
Il presidente della Provincia Olivieri incontra la coordinatrice di Area2 Cirone

"Ribadita la volontà di proseguire il lavoro condiviso per migliorare il coordinamento tra territorio e strutture ospedaliere"

Savona. Il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, ha incontrato la nuova Coordinatrice di Area2, Dottoressa Monica Cirone, già Direttrice Sociosanitaria dell’ASL2 Savonese.

Il confronto ha riguardato i principali temi del sistema sanitario locale, con l’obiettivo di definirne le priorità e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di comprensorio.

Nel corso dell’incontro è stato richiamato il percorso di concertazione sviluppato in sinergia, anche nel ruolo di Presidente del CAL Liguria e sotto il coordinamento di ANCI, che ha condotto all’approvazione del maxi-emendamento accolto dalla Giunta regionale.

“Un provvedimento – evidenziano dalla Provincia – che riconosce un ruolo centrale ai Comuni e alla Conferenza dei Sindaci, rafforzandone le funzioni di rappresentanza e operatività, non più limitate a un ambito meramente consultivo, ma estese a passaggi formali obbligatori nei processi decisionali in materia. È stata inoltre ribadita la volontà di proseguire il lavoro condiviso per migliorare il coordinamento tra territorio e strutture ospedaliere, garantendo la continuità dei servizi, standard assistenziali omogenei e adeguati ai bisogni di cura, il potenziamento della sanità di prossimità e delle Case di Comunità, nonché il rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria e dei servizi ‘su misura’ rivolti alle fasce più fragili della popolazione”.

“In tale contesto, è stata confermata l’importanza di mantenere un canale di confronto stabile e strutturato con gli Enti Locali. A tal fine, è stato concordato un primo incontro alla presenza di tutti i Sindaci Savonesi, quale momento conoscitivo e informativo, con la partecipazione dei Direttori dei Distretti Sociosanitari, del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e del Direttore del Dipartimento Attività Territoriali e Riabilitazione, previsto per venerdì 13 febbraio presso la sede della Provincia”.

