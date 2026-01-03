Il Pontelungo rinforza la difesa: ufficiale Emiliano Beron Cano

Albenga. Zanardini potrà contare su un difensore in più. Natale è passato da qualche settimana ma, sotto l’albero, l’allenatore ingauno ha trovato un nuovo regalo da scartare: è ufficiale Emiliano Beron Cano, argentino classe 2002. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Merialdo Mendoza, maturando in Spagna nel Palencia in Tercera Federacion, l’equivalente della Serie D italiana.

In Italia ha militato in Promozione al Tricase e nel Città di Otranto, entrambe militanti in Promozione nei rispettivi campionati del sud Italia.

Ecco il comunicato:

“L’Asd Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo con Emiliano Beron Cano, difensore argentino, classe 2002. Cresciuto nel settore giovanile del Merialdo Mendoza, dove ha esordito in Prima Squadra, già giocatore in Spagna del Palencia, in Italia ha vestito le maglie di Tricase e Città di Otranto. La società, nel ringraziare l’agenzia “Somos Uno Group” di Agustin Di Libero e nel dare a Emiliano il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro”.