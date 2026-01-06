Il Pietra vince la coppa, tanta emozione per Duberti: “Fantastico portarla a casa così, che gruppo!”

È un emozionatissimo Mattia Duberti quello che si è presentato nell’intervista dopo la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza del suo Pietra Ligure. Un successo nel quale è stato tra i protagonisti sia all’interno della partita sia in tutta la competizione. Il suo rigore parato ha poi concesso il match point a Dominici.

“Oggi chiunque, dopo aver preso il 2-1, sarebbe affossato, si sarebbe arreso. Noi non ci siamo arresi – continua -. Abbiamo anche sbagliato un rigore, ma abbiamo continuato a giocare perché abbiamo un cuore enorme. Sicuramente oggi l’aspetto mentale è stato fondamentale”.

Un grande elogio all’ambiente biancoceleste: “Io sono veramente fortunato, lo dico ogni volta ai miei compagni e li ringrazio sempre, perché ho dei compagni che chiamo tutti “fratello”, ma per me sono fratelli veramente. Mi spingono oltre i miei limiti e oggi l’abbiamo fatto tutti insieme. Non solo chi c’era in campo, ma anche chi era fuori e chi era in tribuna, perché avevamo anche dei compagni lì”.

Tanti colpi di scena ma una gioia immensa alla fine per i pietresi: “È molto bello così, portarla a casa così è fantastico. Sono contento per Edo Rovere, se lo ha meritato tantissimo, perché è sempre stato qua: ha cambiato un sacco di compagni e un sacco di allenatori, ma è sempre rimasto a tirare avanti la carretta. Si merita tutto questo, si merita la doppietta, si merita quello che abbiamo fatto oggi. È una roba folle”.

Parole di stima anche per Giglio: “Per me è una leggenda vivente: quando ho saputo che sarebbe venuto qua a Pietra ero il più felice del mondo e ci trascina tutti quanti”.

“La dedica è per tutta Pietra, per tutti i compagni. Vorrei citare anche gli ex compagni: l’anno scorso eravamo noi e purtroppo ce l’hanno strappata via dalle mani questa Coppa. Roberto Franco, Eraldo Rufi, Matteo Cocco, Puddu, Gimmy Insolito: questa Coppa è anche loro. È per tutto Pietra, per tutto il Pietra che lavora dietro le quinte, per tutti i compagni. Ce la godiamo così ed è giusto: ce la siamo meritata, ce la siamo conquistata“, chiosa.