Il nido d’infanzia Girotondo di Albenga ottiene l’accreditamento regionale con il massimo riconoscimento di eccellenza

Albenga. Una giornata di grande soddisfazione per il nido d’infanzia albenganese Girotondo, che oggi ha concluso con esito estremamente positivo il percorso di accreditamento regionale, ricevendo valutazioni di eccellenza in tutti gli ambiti esaminati dalla commissione.

La commissione ha riconosciuto come elementi distintivi pratiche educative che rendono Girotondo un’esperienza unica nel panorama regionale: dalla cura quotidiana nella creazione delle esperienze educative, alla ricca progettazione condivisa, fino alla quantità e qualità del lavoro non frontale delle équipe, dedicato alla riflessione pedagogica, alla documentazione e alla formazione continua.

Particolare apprezzamento è stato espresso anche per gli arredi, pensati e disegnati appositamente da Francesca e Simona e realizzati artigianalmente da U Forestu, riconosciuti come strumenti educativi capaci di sostenere l’autonomia, la relazione e la creatività dei bambini. Tra le eccellenze segnalate anche l’elevato numero di progetti specifici, costruiti con coerenza e profondità, che caratterizzano l’identità educativa del servizio.

Nel corso della valutazione, la commissione ha inoltre valorizzato il percorso evolutivo di Girotondo che da due anni è diventato Polo 0–6, apprezzando in modo particolare gli spazi dedicati alla scuola dell’infanzia, pensati in continuità pedagogica con il nido e capaci di accompagnare i bambini in un percorso unitario di crescita dai primi mesi fino ai sei anni.

Al termine della visita, le titolari e coordinatrici di Girotondo hanno voluto condividere un ringraziamento sentito: “Questo riconoscimento è prima di tutto il risultato dell’impegno quotidiano e della passione della nostra équipe educativa. Un lavoro spesso silenzioso, fatto di cura, studio, confronto e presenza autentica con i bambini, che oggi viene visto e valorizzato”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle famiglie e al territorio: “Vogliamo ringraziare tutte le famiglie che ogni giorno scelgono Girotondo e che camminano insieme a noi, condividendo fiducia, dialogo e responsabilità educativa. Un grazie speciale al rappresentante dei genitori, che è stato presente alla lettura del report della commissione, e alla Parrocchia di Leca, che ci permette di realizzare i nostri progetti e di farli crescere nel tempo”.

L’esito dell’accreditamento assume inoltre un valore simbolico profondo per le coordinatrici del servizio: “Questo risultato arriva in un momento per noi molto significativo: Girotondo compie 22 anni. Non avremmo potuto immaginare un modo migliore per festeggiare questo compleanno e i nostri 22 anni insieme in questa attività. È una conferma del percorso fatto, ma soprattutto uno stimolo a continuare con la stessa passione, cura e visione”.

L’accreditamento regionale con il massimo riconoscimento di eccellenza rappresenta così non solo un traguardo istituzionale, ma una celebrazione condivisa di una storia educativa costruita nel tempo, insieme a bambini, famiglie ed educatori, oggi riconosciuta anche come Polo 0–6 di riferimento sul territorio.