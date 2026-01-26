Il Millesimo prende le distanze dalle parole del presidente del Busalla: “Provocazioni e minacce ingiustificabili. In Eccellenza non ci sono scampagnate”

Millesimo. “Vista la continua amplificazione mediatica scaturita da un post su Facebook di un nostro tesserato, la società ASD Millesimo Calcio prende in maniera netta e decisa le distanze dalle dichiarazioni del Presidente del Busalla Calcio”.

Si apre così il comunicato serale della società valbormidese in risposta alle dichiarazioni del presidente Morgavi rilasciate questa mattina ad IVG.

“Siamo una società seria, forte, con valori ben radicati e soprattutto consapevole che di scampagnate nel nostro campionato non esistono – scrive il club -. Ma certi atteggiamenti, certi episodi, continue provocazioni e minacce non si possono giustificare con la scusa della intensità e della aggressività calcistica, quello è tutt’altro. Ribadiamo inoltre la nostra completa vicinanza al giocatore Ricardo Villar oggetto di attacchi pretestuosi”.

“Nella speranza che questo comunicato chiuda definitivamente la questione, auguriamo a tutti (società Busalla ovviamente compresa) un sereno proseguimento di stagione”, chiosa.