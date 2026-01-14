Il Lions Club Valbormida consegna i buoni spesa a sostegno delle famiglie

Cairo Montenotte-Carcare. Nella giornata di ieri, 13 gennaio, sono stati consegnati, dal Lions Club Valbormida, buoni spesa destinati al sostegno delle famiglie del territorio, grazie a iniziative solidali realizzate nei mesi scorsi.

Alla Prima Parrocchia di Carcare sono stati consegnati i buoni spesa Conad, frutto del concerto solidale organizzato il 5 dicembre presso la Chiesa Parrocchiale del Vispa, evento che ha unito musica, partecipazione e attenzione al sociale.

Alla Caritas di Cairo Montenotte sono invece andati i buoni spesa Eurospin, raccolti attraverso la tradizionale lotteria organizzata in occasione della Cena degli Auguri, un appuntamento annuale che permette di trasformare un momento conviviale in un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà.

Le iniziative confermano l’importanza della collaborazione tra associazioni, parrocchie e cittadini, dimostrando come la solidarietà possa tradursi in un sostegno reale e immediato per le famiglie più fragili del territorio.