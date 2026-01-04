Il Ligorna aggancia la vetta, Scannapieco: “Serie C per ora un sogno”. Vuthaj: “Proteste sulla mia rincorsa? Batto sempre così i rigori”

È una vittoria pesante quella del Ligorna per 3-2 contro il Celle Varazze. Sia per la difficoltà della partita contro la squadra di Pisano sia per il contesto generato in questa diciottesima giornata: con la sconfitta del Vado a Sanremo, i genovesi balzano in testa al campionato di Serie D.

In conferenza stampa i tesserati biancoazzurri si sono espressi con grande soddisfazione. A partire da capitan Paolo Scannapieco, che pur lodando le prestazioni del gruppo vuole definire ancora la Serie C come “sogno” , e bomber Dardan Vuthaj autore di una doppietta.

Quest’ultimo ha parlato anche della sua contestata rincorsa in occasione dell’ultimo rigore (anch’esso discusso dai padroni di casa). Il Celle, infatti, aveva protestato ritenendo che la corsa prima di calciare fosse stata interrotta all’ultimo istante e che, qundi, il penalty andasse ripetuto. Ma per l’arbitro e per Vuthaj non c’è stata irregolarita: “Batto sempre così i rigori”.