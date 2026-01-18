Il Legino non molla fino all’ultimo, Romeo firma l’1 a 1 e avverte: “I palloni dell’ultimo minuto sono i miei”

Savona. Il Legino evita la sconfitta al “Fiorenzo Ruffinengo” e porta a casa un pareggio pesante contro la Ca De Rissi. Finisce 1 a 1 uno scontro diretto che vale molto per la classifica di Promozione. A decidere la gara è ancora Michele Romeo, decisivo nel finale come già successo a Masone.

Una partita complicata, come conferma lo stesso attaccante verdeblù. “Oggi era una partita difficile, sapevamo di affrontare un avversario tosto, ben organizzato e fortissimo in fase difensiva. Non siamo stati bravi a tenerla sullo 0 a 0, poi per fortuna siamo riusciti a pareggiare”.

Il gol arriva all’87’, in mischia, su una palla che Romeo sente sua. “Quelle palle sono le mie, negli ultimi minuti. Ormai corro poco però di testa qualcosa riesco ancora a fare. È arrivata perfetta e dovevo solo spingerla dentro”.

Un pareggio che pesa anche per la graduatoria. “Oggi era importante non perdere per continuare a fare risultati positivi e restare vicini a loro in classifica”. Poi la dedica speciale. “Il gol lo dedico a mia moglie, oggi non era a vedere la partita e ha portato bene. La convincerò anche le altre domeniche a non venire”.

I numeri parlano chiaro. Gli ultimi due gol di Romeo valgono quattro punti. Prima il successo di Masone, poi il pari contro la Ca De Rissi. Il Legino resta agganciato al gruppo di testa e continua a guardare avanti con fiducia.