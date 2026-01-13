  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Commento

Il gruppo Uniti per Albisola: “Riqualificazione del terreno di via Turati arriva dopo un anno e mezzo di nostre segnalazioni e richieste”

"Questo risultato dimostra che un’opposizione seria, coerente e radicata nel territorio può incidere e portare cambiamenti reali"

terreno via turati albisola

Albisola Superiore. “L’appezzamento di terreno di via Turati, da anni in stato di abbandono e degrado, verrà finalmente riqualificato e restituito alla cittadinanza come area verde pubblica, grazie a un accordo tra i proprietari privati e il Comune. Un risultato importante, che arriva dopo oltre un anno e mezzo di segnalazioni, richieste e proposte avanzate con determinazione dal nostro gruppo”. Lo dichiara il gruppo di minoranza Uniti per Albisola, la capogruppo Stefania Scarone e i consiglieri Luca Proto, Serena Cello e Pietro Corona.

“Già da luglio 2024 – proseguono -, come minoranza consiliare, avevamo denunciato con insistenza le condizioni critiche dell’area, evidenziando i problemi di decoro urbano e sicurezza e chiedendo all’amministrazione di farsi carico della situazione. Il decoro urbano era uno dei punti qualificanti della nostra campagna elettorale”.

“Come Uniti per Albisola crediamo che la tutela dell’ambiente e del decoro urbano non siano temi secondari, ma elementi fondamentali della qualità della vita. Recuperare spazi degradati e trasformarli in luoghi di socialità, verde e benessere significa investire nel futuro della città e nel rispetto delle persone che la vivono ogni giorno”.

“Siamo soddisfatti perché nascerà un parco aperto a tutti, pensato per bambini, anziani e famiglie, in una zona strategica e molto frequentata, a ridosso delle scuole. Un intervento che va nella direzione che da sempre sosteniamo: più verde pubblico, più cura degli spazi comuni, meno abbandono e più attenzione concreta ai bisogni dei cittadini”.

“Questo risultato dimostra che un’opposizione seria, coerente e radicata nel territorio può incidere e portare cambiamenti reali. Ci auguriamo che tutto ciò avvenga al più presto. Continueremo a lavorare perché Albisola Superiore sia una città più curata, sostenibile e attenta all’ambiente e al bene comune”, concludono.

Più informazioni
leggi anche
Generico gennaio 2026
Decoro urbano
Albisola, in via Turati una nuova area verde per la comunità
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.