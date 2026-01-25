Il derby è del Vado, Sesia: “Creato senza subire, i goal incassati di troppo scotto del cambio di modo di giocare”

Vado. Come all’andata, il Vado si impone per 1-0 contro il Celle Varazze. Nelle prime partite del campionato ci aveva pensato Arras, oggi ci pensa Ciccone con una magia da fuori area a sbloccare negli ultimi dieci minuti una sfida molto difficile sotto l’aspetto tattico. Nonostante ciò, pochissime occasioni delle civette, diverse quelle della squadra di Sesia, che è arrivata in più occasioni vicina al gol per centimetri.

Continua quindi la sfida a due in vetta alla classifica con il Ligorna che, nella sfida di oggi contro il Derthona, ha ottenuto altri tre punti all’ultimo minuto della sfida.

“Sapevamo che il Celle Varazze sarebbe venuto qui con un blocco molto basso e che avremmo dovuto avere pazienza nel far girare palla – spiega Sesia -. Sono partiti forti, esprimendo il massimo della loro potenzialità fisica, ma avevo già intravisto segnali positivi in alcune situazioni e traversoni che mi facevano ben sperare”.

“Nella ripresa i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano – continua l’allenatore -, hanno cambiato passo e tempo di gioco, conquistando molte palle inattive. Da una buona manovra collettiva è nata poi la giocata individuale di Ciccone, che è stato bravissimo a risolverla. Va detto che nel secondo tempo ci siamo messi più volte nelle condizioni di segnare, il loro portiere ha fatto un intervento importante su Alluci e un mezzo miracolo su Alfiero“.

“Rispetto al girone d’andata, ora le squadre vengono qui per arroccarsi – dichiara l’allenatore -. Dobbiamo prendere consapevolezza di questo nuovo scenario e lavorarci, proprio come abbiamo fatto in settimana. I benefici si sono visti, venti minuti di grande intensità nel secondo tempo ci sono bastati per vincere. Non abbiamo forzato la giocata con palle lunghe, ma abbiamo scelto di muovere il pallone per trovare lo spazio giusto aumentando i giri del motore”.

Debutto per il novo giocatore positivo: “L’ingresso di Alluci è stato fondamentale come collante tra i reparti. De Rinaldis non aveva fatto male, ma serviva un profilo che attaccasse di più la profondità e giocasse vicino alle punte. Mi rende felice l’equilibrio che stiamo trovando. Sia domenica scorsa che oggi la squadra ha creato tanto concedendo poco, stiamo assimilando nuovi concetti. Abbiamo pagato qualcosa in termini di gol subiti, ma ora la strada è quella giusta. Nessuno ti regalerà nulla, dobbiamo tenere le antenne dritte e continuare con questo spirito”.