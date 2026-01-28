Il Comune di Quiliano aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Quiliano. Il Comune di Quiliano aderisce alle celebrazioni della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo 2026, accogliendo l’invito di ANCI e dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG).

Istituita all’unanimità dal Parlamento con la Legge n. 9 del 25 gennaio 2017, la ricorrenza si celebra ogni anno il 1° febbraio e rappresenta un momento di memoria e riflessione sul presente dedicato alle vittime civili di tutte le guerre, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’impatto devastante che i conflitti armati continuano ad avere sulle popolazioni civili e sulla cancellazione di intere generazioni.

In occasione della Giornata, l’ingresso della sede del Comune di Quiliano sarà illuminato di luce blu, un gesto simbolico che accomuna le Amministrazioni aderenti in un messaggio di pace e in un appello alla tutela dei più vulnerabili, attraverso il rispetto del Diritto internazionale umanitario.