Il Comune di Loano acquisisce Palazzo Kursaal dalla Capitaneria di Porto, Lettieri: “Asset strategico per il futuro polo culturale della città”

Loano. Palazzo Kursaal entra ufficialmente nelle disponibilità del Comune di Loano. La cerimonia di “consegna” da parte dei vertici provinciali della Capitaneria di Porto all’Ente loanese si è tenuta oggi, giovedì 29 gennaio, a Palazzo Doria, dove il Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, comandante della Capitaneria di Porto di Savona, e il sindaco Luca Lettieri hanno sottoscritto il verbale di consegna dell’immobile.

Come sottolineato dal primo cittadino loanese, quello di oggi è “un passaggio formale e sostanziale che segna un traguardo storico per Loano e apre una nuova fase di programmazione e sviluppo per uno degli edifici più identitari del nostro lungomare, bene di proprietà dello Stato. Dopo anni in cui le amministrazioni comunali passate hanno tentato di entrare nella disponibilità del bene, da oggi la città potrà finalmente lavorare, con una visione chiara e una roadmap operativa, alla progettazione del futuro del Kursaal: un polo culturale di eccellenza, capace di generare valore pubblico, attrattività e nuove opportunità per la comunità”.

Il Palazzo Kursaal nasce all’inizio del Novecento e attraversa diverse destinazioni d’uso, sempre con un ruolo centrale nella vita cittadina. Per decenni è stato la sede delle scuole medie inferiori “Giuseppe Mazzini” e dell’istituto tecnico commerciale (Ragioneria): una vocazione educativa che ne rafforza ulteriormente il valore simbolico e funzionale per il territorio, come luogo di formazione, comunità e memoria condivisa.

Oggi il Kursaal è sede di realtà strategiche per la vita cittadina: infatti ospita la biblioteca civica “Antonio Arecco”, iil Museo del Mare e della Marineria, la sede di Vecchia Loano e di Maremontana Asd. “In particolare il Museo del Mare e della Marineria, inaugurato nel 2005 e curato con continuità dall’Associazione Lodanum in collaborazione con il Comune, rappresenta un presidio di memoria e identità marinara che impreziosisce ulteriormente il valore del complesso”, sottolinea ancora il sindaco Lettieri.

“Quella di oggi non è una semplice consegna: è una meta strategica per Loano. È il risultato di un lavoro di squadra serio, silenzioso e rispettoso delle procedure, che ci consente oggi di attivare una prospettiva concreta di rigenerazione e di crescita culturale – aggiunge il sindaco – Un ringraziamento particolare va al Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, comandante della Capitaneria di Porto di Savona, e al Tenente di Vascello Alessandro Venuto, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, e ai loro uffici per la preziosa e indispensabile consulenza che ha supportato il raggiungimento dell’obiettivo. Grazie inoltre agli uffici comunali (settore Demanio), alla segretaria generale dottoressa Rosetta Barbuscia, e al vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi per il supporto istituzionale che ha accompagnato il percorso”.

Con la consegna di oggi, l’amministrazione avvia la fase successiva (con valutazioni tecniche, definizione del modello di valorizzazione, progettazione e attivazione dei canali di finanziamento) con un obiettivo chiaro: trasformare il Kursaal in un hub culturale moderno, capace di integrare servizi, spazi per la comunità, iniziative di qualità e una proposta all’altezza del ruolo di Loano nel panorama turistico e culturale del territorio.