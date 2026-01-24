Il Comune di Cairo consegna 1300 euro a “DiversamenteVb”, frutto dell’iniziativa natalizia

Cairo Montenotte. Grazie alla solidarietà e al volontariato il Comune assegna 1300 euro all’Associazione “DiversamenteVb”, da anni impegnata nel sostegno ed iniziative per persone con diverse abilità.
Questa mattina, sabato 24 gennaio, l’Amministrazione comunale ha consegnato i proventi della vendita delle palline artistiche 2025 nell’ambito dell’iniziativa “Art’è Natale a Cairo”, avviata nel 2012 dal personale e dagli Amministratori.
Le opere sono state realizzate in ceramica a cura della ceramista Ilaria Povigna riproducendo fedelmente l’opera ideata dall’Artista Silvia Ugolini intitolata “Vigilia silenziosa” che ha firmato di suo pugno ogni singolo manufatto rigorosamente numerato.
Le palline sono state vendute nel periodo delle festività natalizie, riscuotendo, come di consueto, grandi consensi nonché la somma da destinare a “DiversamenteVb”.
