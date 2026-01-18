Il Celle Varazze torna a vincere, Pisano: “In settimana fatto lavoro psicologico. Balan come McTominay? Il lavoro che fa è quello”

Celle Ligure. Ritorna a respirare il Celle Varazze di mister Mario Pisano che vince 3-1 l’importante scontro diretto contro il Gozzano. Un 3-1 che fa tornare alla vittoria le civette che non vincevano da fine novembre nella partita con l’Asti. Anche la classifica è più tranquilla con i biancoblù a 21 punti in classifica e in dodicesima posizione, appena sopra i playout.

La risposta dopo la sconfitta contro il Club Milano c’è stata, come commenta Pisano nel post partita: “L’approccio è stato giusto, l’atteggiamento anche. C’è stata percezione del pericolo da parte di tutti e anche tutti i fattori che vanno oltre il calciare bene la palla. La comunicazione tra i reparti è stata perfetta, siamo stati anche capaci a soffrire. Loro ci hanno creato delle situazioni dove abbiamo fatto fatica. Poi, voglio continuare una mia battaglia: il time-out c’è in tutti gli sport ed è una follia che non ci sia nel calcio. A fine primo tempo abbiamo sistemato un po’ di cose. Credo che sia stata una delle partite in cui abbiamo creato di più, ma va anche detto che Albertoni ha fatto delle parate importanti. Noi siamo questi, con i nostri alti e bassi. Quando siamo così però è dura per tutti“.

Tanti alti e bassi in questa stagione, il fondo forse toccato proprio domenica scorsa. Questa è stata dunque una settimana delicata. Dichiara il tecnico: “Col Ligorna abbiamo fatto un’ottima prestazione, non è stato un momento di down. Con il Club Milano invece abbiamo permesso a loro di fare la miglior partita possibile. La settimana l’ho gestita lavorando e confrontandomi con i giocatori. È stato più un lavoro di natura psicologica che di campo. Siamo andati a trovare le cose che si possono far meglio, mantenendo razionalità”.

Decisive per portare a casa i tre punti anche le individualità. Su tutti Capra e Donaggio, ma anche un Balan in versione McTominay per riempire l’area. Afferma Pisano: “Forse Balan ricorda McTominay per i capelli (ride, ndr), ma anche tatticamente il lavoro che deve fare è quello. Noi lavoriamo con i centrocampisti che si alternano per riempire l’area di rigore, oggi Bortoletti è stato un po’ più basso e quindi Balan è andato più in avanti. Il calcio negli ultimi venti metri è individualità. Capra negli ultimi anni è stato allenato da allenatori bravissimi ma giocava un po’ più basso, ma se gioca più avanti e dentro l’area di rigore è determinante. Oggi ha fatto tante cose positive. Donaggio ha calciato una grande punizione. La squadra deve difendere insieme e attaccare in modo razionale sfruttando dei sincronismi, ma negli ultimi metri viene fuori la qualità dei giocatori. Il calcio è mix tra collettivo e individualità“.

La prossima settimana la sfida contro il Vado. Le Civette ci arrivano dunque con fiducia e voglia di confermarsi, nonostante sia una sfida alla capolista. Conclude il tecnico: “Arrivarci con la vittoria è meglio. Contro il Vado sarà una gara complicatissima. So che hanno cambiato qualcosina. Sono una squadra con tante scelte in ogni ruolo e una società importantissima. Ci sono tutti i presupposti per essere sfavoriti, ma è una delle gare più belle da giocare. Noi dobbiamo dimostrare che i piccoli cambiamenti che abbiamo apportato non sono un fuoco di paglia. Dobbiamo tenere questo standard perché oggi si è visto che quando arrivi prima nelle seconde palle e ti rendi un po’ più sporco succede che nei secondi tempi puoi vincere le partite. Noi facciamo sempre uno o due gol nei secondi tempi“.