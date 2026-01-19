Il Celle Varazze ritrova ossigeno all’Olmo Ferro, Capra: “Questa per noi era quasi un playout”

Celle Varazze. Tre punti pesanti, forse decisivi per il morale e per la classifica. Il Celle Varazze supera 3-1 il Gozzano all’Olmo Ferro e interrompe un digiuno che durava da quasi due mesi. Una vittoria costruita con l’atteggiamento giusto e con una gestione più lucida nella ripresa.

Tra i protagonisti c’è Edoardo Capra, autore del gol del 2-1 che cambia il volto della partita. “Questa per noi era quasi un playout”, spiega il centrocampista biancoblù. “La classifica ci aveva messo in una situazione complicata, sapevamo che oggi serviva qualcosa in più”.

Il Celle Varazze parte meglio rispetto ad altre gare interne e trova subito il vantaggio. Il Gozzano però cresce con il palleggio e rimette la sfida in equilibrio. “Quando giochi contro il Gozzano sai a cosa vai incontro”, racconta Capra. “Hanno un’identità precisa, nel primo tempo forse ci siamo abbassati troppo e abbiamo concesso diversi cross”.

Nella ripresa cambia l’atteggiamento. La squadra di Pisano alza il baricentro e trova più continuità anche in fase offensiva. “Con il mister abbiamo impostato il secondo tempo in modo diverso, facendo uscite più alte”, sottolinea Capra. “Secondo me si è vista la differenza”.

Il gol del 2-1 nasce da un episodio favorevole, subito sfruttato dalle Civette, che poco dopo chiudono i conti. “Le partite spesso si decidono sugli episodi, noi abbiamo trovato quello giusto”, aggiunge il numero 7. “Siamo felici di ripartire così, ora dobbiamo tenere questo atteggiamento durante la settimana”.

Lo sguardo ora va alla prossima sfida, sul campo del Vado, un match speciale per Capra. “Per me andare a Vado è come giocare a casa”, confida. “Sono tranquillo e molto motivato, daremo il massimo. Ogni punto è importante per la nostra lotta salvezza”.

Con questo successo il Celle Varazze sale a 21 punti, aggancia il Gozzano e torna pienamente in corsa in una zona bassa della classifica ancora molto corta.