Il Celle Varazze risponde bene nel momento di difficoltà, Villa: “Remare nella stessa direzione è la soluzione”

Le Civette rialzano la testa. Il Celle Varazze batte 3-1 il Gozzano ed esce dalla zona playout, pur rimanendo chiaramente nella zona più delicata di classifica. Un successo commentato anche dalla vicepresidente Stefania Villa nel post partita.

Afferma Villa: “Sono molto contenta, anche se è solo il primo passo per riprendere la strada verso la salvezza. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto anche nelle difficoltà, i giocatori importanti ci sono stati nei momenti clou. Tengo a dire che tante volte ho sentito delle critiche per non aver fatto delle scelte eclatanti, ma io sono convinta che a volte è meglio stare fermi e calmi, usando la razionalità. Noi sappiamo remare nella stessa direzione ed è la soluzione per uscire dalle difficoltà”.

Linea ferma, ma fino a un certo punto, perché c’è anche bisogno di bacchettare ovviamente. Però come sottolinea Villa serve unità di intenti: “Il fatto di dare serenità all’ambiente e che io sia una persona equilibrata non vuol dire che non ci siano dei momenti in cui si bacchetta la squadra all’interno. Ci vuole equilibrio. I ragazzi sanno che comunque devono fare il loro dovere con la giusta cattiveria quando serve. Però voglio tenere la linea che ho sempre tenuto. I risultati si ottengono con una società unita e seria. La serenità non vuol dire non pretendere, ma dare fiducia“.

Chiaramente la settimana di allenamento è stata molto delicata, ma la risposta è stata positiva. Commenta Villa: “C’è stata una tensione positiva nel gruppo. Guardandosi negli occhi i ragazzi hanno lavorato molto forte in settimana. Questa non è stata una partita facile, anche dal punto di vista mentale, ma il lavoro fatto ha portato al risultato di oggi”.

Settimana prossima l’appuntamento tutto nel savonese contro la capolista: “Contro il Vado faremo il nostro massimo. Sono una società e una squadra di tutt’altro livello, ma non significa partire sconfitti. All’andata abbiamo fatto bene e anche contro il Ligorna, quindi abbiamo dimostrato che in certe partite possiamo fare molto bene”.