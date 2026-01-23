  • News24
Piccolo schermo

Il carcarese Arrigo Cirio neo campione della Ruota della Fortuna 

Dopo un inizio sotto tono è riuscito a sbaragliare la concorrenza e a portarsi a casa un degno bottino 

Carcare. Vive e lavora a Milano ma le sue origini sono carcaresi: il neo campione della puntata di ieri sera, 22 gennaio, della Ruota della Fortuna è il manager Arrigo Cirio.

Malgrado un inizio sotto tono, è riuscito a battere gli avversari “portandosi a casa” oltre ventitré mila euro, e per un soffio gli è sfuggita la busta che ne conteneva duecento mila.

Come è consuetudine del programma in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Jerry Scotti, questa sera Arrigo tornerà e proverà a riconfermarsi leader della ruota.

