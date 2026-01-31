Idee per l’Italia, Arboscello (PD): “Da Napoli idee e contenuti per costruire un’alternativa credibile al governo del Paese”

Liguria. Una folta delegazione ligure ha partecipato oggi a Napoli a “Idee per l’Italia”, l’iniziativa promossa da Stefano Bonaccini ed Energia Popolare, alla presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Insieme a numerosi amministratori, militanti e rappresentanti del territorio, era presente il consigliere regionale ligure Roberto Arboscello, l’eurodeputato Brando Benifei, il sindaco di Albissola e responsabile Enti locali della segreteria del PD Liguria Gianluca Nasuti e la responsabile esteri PD Liguria, Margherita Mereto, il sindaco di Crocefieschi Filippo Bassisgnana e il vicepresidente del Municipio Centro Est Andrea Visentin.

“L’iniziativa di oggi – dichiara il consigliere regionale PD Roberto Arboscello – rappresenta un momento importante di confronto per tutta la comunità democratica. A Napoli si è discusso di proposte concrete per il futuro dell’Italia, mettendo al centro i bisogni reali delle persone e dei territori. È emersa con forza un’idea di politica che condividiamo: niente personalismi e niente tatticismi, ma la capacità di costruire soluzioni credibili, condivise e realmente alternative alle politiche della destra”.

“Un metodo basato sull’ascolto, sulla competenza e sulla responsabilità, indispensabile per tornare a governare il Paese. Da Napoli arriva un messaggio chiaro: l’alternativa all’attuale governo di destra si costruisce partendo dai contenuti, dal lavoro collettivo e da una visione dell’Italia più giusta e più vicina ai cittadini. Anche la Liguria vuole dare il proprio contributo a questo percorso”, conclude.