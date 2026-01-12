  • News24
IVG Sport
Young boys

I giovani al centro del Savona, Iadanza e Rolandi: “Sappiamo di dover macinare punti”

Il difensore centrale e il play si sono resi protagonisti di prestazioni convincenti

Nel 4-3-1-2 disegnato da Sarpero per la missione rimonte del Savona, hanno trovato spazio due giovani in ruoli chiave del campo. Al centro della difesa, il fuoriquota Matteo Rolandi, classe 2006 arrivato a dicembre dal Millesimo. Regia affidata al 2004 Francesco Iadanza, uomo di fiducia di Sarpero, conosciuto all’Albissole, che non ha fatto rimpiangere l’infortunato Raja

Così il centrocampista sulla fiducia datagli dall’allenatore al termine della vittoria per 0-2: “La Baia Alassio è difficile da affrontare, una squadra rafforzata rispetto all’inizio dell’anno. Ci siamo allenati bene durante le feste. Ringrazio il mister per la fiducia, risultato merito di tutta la squadra”.

“Cerco di ripagare la fiducia sul campo. Sono grato alla società e al mister. Dobbiamo macinare punti. Giochiamo spesso d’anticipo? Sono le nostre caratteristiche”, aggiunge Rolandi.

