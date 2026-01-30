Guidi Car, una realtà che ha trasformato la mobilità in esperienza

Negli ultimi decenni, l’industria automobilistica non ha cambiato solo i modelli e le tecnologie, ma anche il modo in cui le persone si relazionano al concetto stesso di mobilità. Il passaggio da un approccio esclusivamente commerciale a uno orientato all’esperienza e al servizio ha posto nuove sfide alle imprese del settore. In questo scenario in continua evoluzione, Guidi Car si è distinta per la capacità di rinnovare la propria offerta mantenendo coerenza con i valori originari.

Un percorso lungo oltre sessant’anni

Fondata a Lucca da Guido Guidi nella seconda metà degli anni Cinquanta, l’azienda nasce in un’Italia che sta ricostruendo le proprie basi economiche e culturali. Nel 1969 arriva il primo mandato ufficiale con Mercedes-Benz, che segna una svolta strategica e pone le basi per una crescita strutturata. Dieci anni più tardi viene fondata ufficialmente Guidi Car, dando forma a un modello imprenditoriale destinato a consolidarsi nel tempo.

L’evoluzione organizzativa del Gruppo

Il passaggio generazionale, avvenuto negli anni Ottanta con l’ingresso di Marco, Fabrizio e Riccardo Guidi, rafforza la continuità del progetto e apre a nuove opportunità di sviluppo. Negli anni successivi, il Gruppo estende la propria attività in Toscana e Liguria, con nuove sedi a Massa-Carrara, La Spezia, Montecatini Terme, Viareggio, Guamo e Chiesina Uzzanese.

A partire dai primi anni Duemila, l’offerta si amplia con l’introduzione di nuovi marchi: oltre a Mercedes-Benz, Guidi Car rappresenta oggi Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali (attraverso il brand Volauto) e Volvo.

Una proposta costruita intorno alle persone

La trasformazione del Gruppo ha seguito una linea precisa: porre il cliente al centro. Dalla consulenza alla consegna, passando per la manutenzione e l’assistenza post-vendita, ogni fase del processo è stata strutturata per garantire un’esperienza coerente, fluida e personalizzata.

Le sette sedi operative funzionano come una rete integrata, con standard condivisi e un’organizzazione orientata alla qualità del servizio. L’offerta attuale include auto nuove, usato certificato, noleggio, acquisto dell’usato e servizi di officina. Molteplici, chiaramente, anche i modelli disponibili, tra cui spiccano Mercedes GLC SUV pronta consegna – SUV di riferimento per la casa di Stoccarda, anche in versione coupé – Volvo XC40, Nuova Volkswagen T-Roc o Taigo, solo per citarne alcuni.

Il digitale come leva strategica

Un elemento distintivo della strategia di Guidi Car è la capacità di integrare tecnologia e relazione. La digitalizzazione dei processi interni, la gestione omnicanale della comunicazione e l’efficienza dei sistemi di prenotazione e assistenza hanno permesso di ottenere riconoscimenti importanti come quello di Best Digital Dealer. Un risultato che riflette un approccio consapevole all’innovazione, basato sulla concretezza e sulla capacità di ascolto.

Impegno ambientale e responsabilità sociale

Accanto all’attenzione per il cliente, il Gruppo ha costruito un modello che valorizza la sostenibilità ambientale e l’impegno sociale. Le sedi adottano pratiche di raccolta differenziata, sistemi di approvvigionamento da fonti rinnovabili come i pannelli solari, e iniziative di efficientamento energetico.

Sul piano sociale, progetti come la collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Meyer per la Play Therapy e la piantumazione di alberi nuovi per la riforestazione delle città in cui Guidi Car è presente tramite l’associazione Talea confermano un ruolo attivo e continuativo nella comunità.

Un’identità in evoluzione, senza dispersioni

Investimenti mirati come il centro usato di Guamo, la sede Volauto di Chiesina Uzzanese e il polo Mercedes-Benz Certified di Viareggio testimoniano una visione imprenditoriale stabile e lungimirante. Guidi Car si conferma così come un punto di riferimento nel settore, capace di trasformare la mobilità in un’esperienza completa, affidabile e orientata al futuro.