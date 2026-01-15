  • News24
Problema

Guasto all’infrastruttura, circolazione ferroviaria sospesa tra Albenga e Alassio [AGG. RIATTIVATA]

I tecnici Rfi sono già al lavoro

Binario Raddoppio Ferroviario Loano

Agg ore 11.58 La circolazione è stata riattivata. I treni coinvolti durante l’interruzione del traffico (dalle 9.10 alle 11.45 circa) hanno subito ritardi fino a 45 minuti.

Agg ore 11.20 Tra Albenga e Alassio la circolazione rimane sospesa. A causa di ciò, i treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi ed i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. Sono state attivate attivate corse sostitutive con bus.

I treni direttamente coinvolti e oggetto di variazioni sono:
– IC 633 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia (11:04) oggi termina la corsa a Finale Ligure Marina: i passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;
– IC 631 Ventimiglia (9:10) – Milano Centrale (12:58) oggi è cancellato tra Imperia e Genova Piazza Principe: i passeggeri da Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure Marina e Savona possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia;
– IC 659 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:02) oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe: i passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia;
– IC 745 Ventimiglia (10:59) – Milano Centrale (14:58) oggi ha origine da Genova Piazza Principe: i passeggeri in partenza da Ventimigllia, Bordighera, Sanremo, Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure Marina e Savona possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia;
– IC 637 Milano Centrale (11:10) – Ventimiglia (14:54) oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe: i passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Alassio. Circolazione ferroviaria sospesa tra Albenga e Alassio a causa di un guasto tecnico.

Intorno alle 9.30 di oggi si è verificato un guasto all’infrastruttura in un punto situato prima della stazione alassina (arrivando da Albenga) in un tratto a binario unico. Ciò ha causato la sospensione della circolazione.

I tecnici di Rfi si sono subito attivati per effettuare le riparazioni del caso.

