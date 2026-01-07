Guasto al riscaldamento alle Astengo di Savona e alle don Peluffo di Vado: attività scolastica sospesa

Savona/Vado Ligure. Disagi alle scuole elementari Astengo di Savona e alla primaria don Peluffo di Vado a causa del guasto degli impianti di riscaldamento. Questa mattina, al rientro in classe dopo quasi venti giorni di chiusura per le festività natalizie, studenti e insegnanti hanno trovato le aule prive di riscaldamento. I sindaci sono stati quindi costretti a far uscire in anticipo i bambini.

Il freddo di queste giorni non ha risparmiato neppure gli edifici scolastici, dove il mancato funzionamento del riscaldamento ha reso impossibile il regolare svolgimento delle lezioni.

Nel plesso di Vado la ditta incaricata ha effettuato il sopralluogo per individuare le cause (blocco di una pompa e al mancato funzionamento di una centralina) e riparare il danno. Il guasto è stato risolto e domani, giovedì 8 gennaio, si svolgeranno regolamente le lezioni.

Anche per quanto riguarda le scuole Astengo il guasto è stato individuato e il pezzo danneggiato è stato ordinato. Nella giornata di domani i tecnici dovrebbero sostituirlo. I tempi per il ritorno a scuola in questo caso saranno più lunghi: l’ordinanza del sindaco prevede la sospensione dell’attività scolastico anche per giovedì.