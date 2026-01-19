Tubo rotto, si allaga il sesto piano di Palazzo Nervi: chiusi gli uffici della Provincia di Savona

Savona. Palazzo Nervi temporaneamente chiuso al pubblico.
A causa di un grave ed improvviso guasto tecnico, cioè la rottura di una tubatura al sesto piano dell’edificio, la sede della Provincia di Savona di via Sormano 12 è momentaneamente interdetta all’utenza fino a nuovo avviso.
Il guasto ha causato un allagamento e, di conseguenza, la chiusura degli uffici (quelli del Centro per l’impiego fino a data da destinarsi).
I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la piena operatività nel più breve tempo possibile.