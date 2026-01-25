Guardie zoofile: 111 servizi nel savonese, 11 sanzioni e 20 recuperi di fauna selvatica

E’ un bilancio che parla di crescita, presenza sul territorio e nuove prospettive quello tracciato da GADIT OdV – Guardie Ambientali d’Italia per l’anno 2025. Un anno intenso, fatto di interventi concreti, collaborazioni e progetti che guardano già al futuro.

In provincia di Savona sono state operative 8 guardie zoofile decretate, che hanno svolto 111 servizi sul territorio, percorrendo complessivamente oltre 8.000 chilometri. Un impegno quotidiano che si è tradotto in 10 segnalazioni ambientali e zoofile gestite, 11 verbali di sanzione amministrativa elevati e 20 recuperi di fauna selvatica, spesso in situazioni delicate.

Tra i risultati più significativi del 2025 c’è la conferma per il secondo anno consecutivo della convenzione con il Comune di Albenga.

Non solo: quest’anno l’Amministrazione comunale ha concesso a GADIT anche uno spazio dedicato alle Guardie Zoofile all’interno degli uffici del Comando di Polizia Locale. Un gesto concreto che l’Associazione ha voluto sottolineare con un ringraziamento pubblico all’Amministrazione di Albenga e al Comando di Polizia Locale per la fiducia e il sostegno dimostrati.

GADIT è stata inoltre presente in prima linea nell’assistenza a manifestazioni ed eventi di rilievo: dalla Milano-Sanremo, con due volontari impiegati, al Palio dei Rioni, dove due operatori hanno garantito la presenza per due serate, fino alla partecipazione alla Festa del Volontariato e ad altri eventi comunali, commemorazioni ufficiali e attività educative con le scuole del territorio.

Non è mancato il lavoro in rete con le altre realtà locali. Durante l’anno l’Associazione ha collaborato con ENPA Savona e Ambulanze Veterinarie OdV, sinergie considerate fondamentali per una gestione efficace delle emergenze legate agli animali e all’ambiente.

Il 2025 ha segnato anche un passo importante sul fronte dell’espansione: è stata infatti inaugurata una nuova Sezione a La Spezia, con circa cinque nuove guardie zoofile.

Grande attenzione è stata riservata alla formazione. È in fase di conclusione un corso interprovinciale per aspiranti Guardie Zoofile, organizzato in modalità FAD. E, viste le numerose richieste arrivate, l’Associazione ha già annunciato che nell’aprile 2026 partirà un nuovo corso.

Lo sguardo è già rivolto al 2026: con l’inizio del nuovo anno entreranno nella famiglia GADIT due nuove guardie zoofile provenienti da un’altra realtà associativa, che prenderanno servizio sul territorio della provincia di Imperia, portando nuove competenze ed energie.

“Il 2025 è stato un anno di consolidamento e di crescita – fanno sapere dall’Associazione –. Continueremo a lavorare al fianco delle istituzioni e dei cittadini per la tutela dell’ambiente, degli animali e della legalità sul territorio”.