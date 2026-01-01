Gruppo “Progetto Millesimo”: “Il bilancio 2026 è solo un esercizio contabile senza sviluppo per il paese”

Millesimo. “Il bilancio di previsione 2026 è ancora una volta privo di visione strategica, di coraggio politico e di una reale capacità progettuale per il futuro del territorio”. Così il capogruppo di minoranza Aldo Picalli commenta il voto contrario in consiglio comunale al documento finanziario.

“Parliamo di un bilancio che per il 2026 prevede entrate complessive superiori a 14,4 milioni di euro, ma che destina agli investimenti reali appena circa 1,67 milioni di euro, senza un disegno organico di sviluppo, senza una strategia strutturata e senza una prospettiva di medio-lungo periodo – afferma il capogruppo di “Progetto Millesimo” – Il cosiddetto risultato presunto di amministrazione, pari a oltre 1,3 milioni di euro, viene presentato come elemento di equilibrio finanziario, ma in realtà rappresenta l’ennesima dimostrazione di una gestione che accumula risorse senza trasformarle in opportunità concrete per la comunità”.

E ancora: “Manca una visione complessiva su temi fondamentali quali la riqualificazione urbana, il rilancio economico e turistico, la manutenzione programmata del patrimonio pubblico, la capacità di intercettare e utilizzare finanziamenti sovracomunali. Il risultato è un bilancio che fotografa l’ordinaria amministrazione ma non costruisce il futuro di Millesimo. Una gestione che procede per piccoli interventi scollegati, senza una direzione chiara e senza un progetto politico riconoscibile”.

“Durante la seduta consiliare si è inoltre verificato un episodio che riteniamo grave e che merita di essere segnalato. La votazione sul DUP 2026–2028 e sul Bilancio di Previsione è stata inizialmente effettuata chiedendo esclusivamente chi fosse favorevole e chi contrario, omettendo di chiedere se vi fossero astensioni. Solo successivamente, dopo averlo fatto “notare” e ripetendo la votazione, è emerso che una consigliera di maggioranza si era astenuta e comunque non aveva votato.

Un fatto che inizialmente non era stato registrato e che evidenzia una gestione quantomeno superficiale di un passaggio istituzionale di fondamentale importanza. Questo episodio, unito al contenuto del documento contabile, rafforza la nostra convinzione che l’attuale Amministrazione non sia in grado di garantire una guida solida, trasparente e lungimirante per il futuro del paese. Millesimo merita un’amministrazione capace di programmare, decidere e costruire futuro, non limitarsi a far quadrare i conti”, conclude Picalli.